Feuer in Wiener Pflegeheim: Keine Brandlegung!

Das Feuer sei in dem Pflegeheim in der Simon Wiesenthal Gasse in der Leopoldstadt ausgebrochen, teilte ein Sprecher der Berufsfeuerwehr mit. Während der Löscharbeiten wurde dann eine leblose Person vorgefunden. Die Reanimation der 71-Jährigen gelang tragischerweise nicht. Die übrigen Bewohner konnten in sichere, rauchfreie Bereiche innerhalb des Gebäudes evakuiert werden.