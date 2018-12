Neuschnee & Wind sorgen für erhöhte Lawinengefahr

Neuschnee und der starke bis stürmische Nordwestwind haben am Sonntag im Westen Österreichs für einen Anstieg der Lawinengefahr gesorgt. Die Experten in Tirol stuften die Gefahr oberhalb von 2200 Metern verbreitet als erheblich, also mit „Stufe 3“ der fünfteiligen Skala ein.