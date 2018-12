Bub stirbt, nachdem er Mama endlich sehen durfte

Bub starb in den Armen seine Mutter

Kurz vor Weihnachten Erleichterung: Swileh wurde doch noch erlaubt, ihren sterbenden Sohn im Spital in Oakland im US-Bundesstaat Kalifornien zu besuchen. Ein kleines Glück, das nicht lange hielt: Am Samstag starb Abdullah in den Armen seiner Mutter.