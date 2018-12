„Habe viel Respekt“- Hasenhüttl fordert Guardiola!

Vier Spiele hat der Österreicher mit den „Saints“ bisher absolviert, zwei Siegen stehen zwei Niederlagen gegenüber. Heute wartet mit Manchester City der bisher dickste Brocken. Obwohl Englands Meister nach drei Niederlagen in den letzten vier Spielen angeschlagen ist, ist die Truppe von Pep Guardiola klarer Favorit. Was übrigens die Kunden von tipp3 nicht so sehen, 42 Prozent trauen „Hasi“ die Sensation zu. Die Quote ist attraktiv, für zehn Euro Einsatz gibt es 70 Euro zurück!