4. Kreuzbandriss! ER ist der große ÖSV-Pechvogel

Sturz unmittelbar vor ihm

Am Freitag in der Abfahrt stürzte der Slowene Klemen Kosi, dem bei hoher Geschwindigkeit kurz vor dem Ziel offenbar die Kraft ausging, schwer. So musste das Rennen unmittelbar vor Hemetsberger minutenlang unterbrochen werden. Der Oberösterreicher, der im Training aufgezeigt hatte, kam danach aber nicht in die Punkteränge.