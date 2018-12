„Das bekommst aber in Kitzbühel wieder zurück“

Als Dominik Paris, der Sieger der Abfahrt am Freitag, in den Zielhang der Eiswüste von Bormio einbog, da lag der Südtiroler 33 Hundertstel hinter Olympiasieger Mothl Mayer. Da tauchte im Hinterkopf des 28-jährigen Kärntners schon der Gedanke an seinen sechsten Weltcup-Sieg auf, den ersten seit seinem Abfahrtserfolg beim Finale in Åre im März.