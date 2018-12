Ehefrau zu Boden gerissen und gewürgt

Dramatische Szenen spielten sich am Freitagabend in einer Asylunterkunft in Längenfeld im Ötztal (Tirol) ab: Ein 30-jähriger Iraker ging auf seine Ehefrau los, riss sie zu Boden und würgte sie. Nur durch das mutige Eingreifen anderer Heimbewohner konnte die 29-Jährige gerettet werden.