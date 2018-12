5:1! Liverpool demütigt Arsenal

Liverpool, das den ersten Meistertitel seit 1990 anstrebt, geht mit einem großen Vorsprung ins neue Jahr. Allerdings kann Titelverteidiger Manchester City mit einem Sieg am Sonntag beim FC Southampton von Trainer Ralph Hasenhüttl noch auf sieben Zähler verkürzen, ehe es am Donnerstag in Manchester zum Gipfeltreffen zwischen ManCity und Liverpool kommt.