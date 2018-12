Diese Tragödien erschütterten die Sportwelt 2018

2018 starben mehrere aktive Sportler tragisch. Beim Rad-Klassiker Paris-Roubaix stürzte der Belgier Michael Goolaerts (23) in den Tod. Der 14-jährige Nachwuchs-Motorradfahrer Andreas Perez starb nach einem Rennunfall in Barcelona an Gehirnverletzungen. Der Schweizer Ski-Verband beklagte den Verlust des hoffnungsvollen Rennfahrers Gian-Luca Barandun (24), der beim Paragleiten verunglückte. Der Eiskunstlauf-Olympia-Dritte Denis Ten (25) wurde bei einer Messerattacke in seiner Heimatstadt Almaty ermordet. Die spanische Golf-Amateur-Europameisterin Celia Barquin Arozamena wurde auf einem Golfplatz in Iowa erstochen in einem Teich aufgefunden. Im Boxsport überlebte der britische Halbschwergewichtler Scott Westgarth (31) seinen Sieg nicht, er starb im Krankenhaus.