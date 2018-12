Bäuerin (52) bei Arbeiten im Wald schwer verletzt

Die 52-Jährige hatte am Nachmittag gemeinsam mit ihrem Ehemann in ihrem Wald in Haibach/M. Forstarbeiten durchgeführt. Als sie gegen 13.10 Uhr einen Baum zum Zersägen an einen Holzstoß lehnten, rutschte dieser plötzlich weg und stürzte auf die Landwirtin.