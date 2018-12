Seniorin krachte mit Auto in Lebensmittelgeschäft

Öleinsatz

Durch die Wucht des Aufpralls war das Regal mit Essig und Speiseöl umgefallen. Die großen Mengen an ausgetretener Flüssigkeit wurden mit Ölbindemittel beseitigt. Der Sachschaden am Gebäude war beträchtlich. Dazu kam neben beschädigter Ware der Umsatzentgang, weil das Geschäft während des rund zweieinhalbstündigen Einsatzes nicht betreten werden konnte. Kurioses Detail am Rande: Noch am Vortag wäre ein L17-Lenker um ein Haar durch einen Fahrfehler gegen die Rückseite des Gebäudes geprallt. Ihn stoppte die steile Böschung. Der Wagen kam rund einen Meter vor dem Geschäft zu stehen.