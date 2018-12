Die Sternsinger zu Besuch beim Bundespräsidenten

Der Bundespräsident betonte in seiner Ansprache, wie sehr er es schätze, dass die vielen Sternsinger „buntes Leben in die alten Gemäuer bringen“. Angesichts der vielen anwesenden Mädchen meinte er auch, dass man eher von „Königinnen“ als von „Königen“ sprechen müsse. In seiner Rede ging er auch auf die Friedensbotschaft ein: „Frieden im Land bedeutet, dass die Menschen hier fair miteinander umgehen und dass all jenen geholfen wird, die Schutz und Hilfe benötigen“. Beeindruckt war Van der Bellen auch vom Engagement der Sternsinger als „weltweite Botschafter und Botschafterinnen der Humanität“: „Wenn man die 17,5 Millionen Spendeneuro des Vorjahres durch die 85.000 Kinder rechnet, dann kommt man, wenn ich mich nicht verrechnet habe, auf 200 Euro pro Kopf. Dafür bedanke ich mich bei den Kindern, bei den 30.000 Erwachsenen, die das alles organisieren und begleiten, und bei der österreichischen Bevölkerung für die bereitwilligen Spenden. Alles Gute für die laufende Sternsingeraktion!“