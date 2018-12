„Das tut gut!“ Kraft überrascht in Oberstdorf

Es war nur die Qualifikation, doch das Resultat war Balsam für die ÖSV-Skispringer. Stefan Kraft war am Samstag in der Ausscheidung für den Auftakt der Vierschanzen-Tournee in Oberstdorf der Beste und Daniel Huber platzierte sich an der fünften Stelle. Kraft landete wie Weltcup-Spitzenreiter Ryoyu Kobayashi bei 138,5 Metern, erhielt aber 0,2 Punkte mehr als der Japaner.