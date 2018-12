„Wir kämpfen wie die Schweine“

Zeller Eishockeyfans haben es derzeit nicht leicht. Mit dem 6:4-Auswärtssieg in Kitzbühel am 15. Dezember gab es in den vergangenen zehn Partien gerade einmal einen einzigen Triumph zu feiern. „Klar ist das enttäuschend“, macht auch Headcoach Greg Holst kein Hehl aus seiner Unzufriedenheit. „Wir müssen hart arbeiten, jeder Spieler auf sich schauen“, mahnt Holst, der sich mehr Zusammenhalt unter den Spieler wünschen würde.