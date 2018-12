Nilsson und Kläbo gewinnen Auftakt der Tour de Ski

Die Schwedin Stina Nilsson und der Norweger Johannes Hösflot Kläbo haben sich am Samstag zum Auftakt der Tour de Ski der Langläufer in Toblach die Siege im Skating-Sprint gesichert. Distanzspezialistin Teresa Stadlober, die auf ein neuerliches Spitzenergebnis in der Gesamtwertung des siebenteiligen Etappenrennens hofft, schied wenig überraschend als 41. bereits in der Qualifikation aus.