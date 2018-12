Bereits 1000 Nächtigungen in neuer Notschlafstelle

Bett, Jause, Dusche

Die Notschlafstelle in der Leobner Pfarre Lerchenfeld richtete sich an Männer, Frauen und Familien in akuter Wohnungslosigkeit und bietet Platz für bis zu 15 Personen. Die Gäste erhalten ein Dach über dem Kopf und eine Jause, sie können duschen, ihre Kleidung waschen und zur Ruhe kommen. In den Wintermonaten bis Ende März hat das Haus von 18 Uhr bis 8 Uhr geöffnet (im Sommer ab 19 Uhr).