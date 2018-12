Lawinengefahr steigt auf den Bergen dramatisch an

Sturmböen regieren auch in tiefen Lagen

Was bedeutet die Stufe drei, die am Sonntag in allen Bereichen der Nordalpen (West, Mitte, Ost) sowie im Nordbereich der Niederen Tauern ausgerufen wird, nun eigentlich? „Auf einer Fläche von 100 Quadratkilometern sind 50 Prozent der Steilhänge schwach verfestigt. Steilhänge sind jene, die steiler als 30 Grad sind“, so Podesser.