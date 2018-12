Zigarette setzte Haus in Gössendorf in Brand

Die Ursache stand am Nachmittag noch nicht fest, hieß es in einer Aussendung der Feuerwehr Gössendorf. Laut Polizei könnte eine nicht ausgedämpfte Zigarette zum Feuer geführt haben. Anrainer hatten gegen 12.30 Uhr die Flammen im ersten Stock bemerkt und die Feuerwehr gerufen. „Bei einem Einfamilienhaus war ein Wohnungsbrand ausgebrochen. In Folge war es dann zu einem Feuerüberschlag auf das Dach gekommen, das ebenfalls bereits zu brennen begonnen hatte. Die Bewohner waren nicht zu Hause, somit waren keine Personen in unmittelbarer Gefahr“, schilderte Einsatzleiter Gerald Wonner.