„Hochsaison“ für Diebe: Sie schlagen vielerorts zu

Drei „dicke Fische“ in Sachen Ladendiebstahl zog die steirische Polizei am Freitag an Land: Zwei Georgiern konnte in Bruck-Mürzzuschlag eine Reihe von Diebstählen nachgewiesen werden - wie auch einem 36-Jährigen in Graz. In Wagna und im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld kamen Diebe bei Raubzügen aber davon.