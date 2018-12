Tiroler Neujahrsbaby wird laut Statistik ein Bub

Doch wer wird 2019 das Rennen machen? Emma hat im Vorjahr gezeigt, dass sich Neujahrsbabys nicht an Zahlen halten. Denn im langjährigen Durchschnitt kommen in Tirol jährlich um rund 5 Prozent mehr Buben als Mädchen zur Welt. Beim Namen kann man offenbar mit einem Augenzwinkern schon auf die Statistik zählen: Denn Emma war zuletzt hinter Anna der zweithäufigste Name, den frischgebackene Eltern für ihre Prinzessin auswählten. Bei den Buben war Maximilian der absolute Renner.