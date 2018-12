Türken kaufen Öffi-Tickets mit ihrem Plastikmüll

Seit Kurzem gibt es in der Istanbuler Metro neue Automaten, in die Kunden leere Flaschen und Dosen werfen können, um ihre elektronischen Fahrkarten aufzuladen. Für eine große Sackerl voll Leergut bekommt man so eine Freifahrt. Damit will man in der Millionenmetropole die Menschen zum Recyeln animieren. Wäre das nicht auch eine gute Idee für Wien?