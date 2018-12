Doppelpack! Ronaldo führt Juve zum nächsten Sieg

Der Portugiese wechselte im Sommer von Real Madrid nach Turin, der Klub ist seitdem in der Liga ungeschlagen und hat 53 von 57 möglichen Punkten geholt. Saisonübergreifend verbuchte Juve im Jahr 2018 insgesamt 101 Punkte - auch das ein Rekord. Juve strebt den achten Titel in Folge an. „Die Hinrunde war sehr gut, wir haben fast alle Spiele gewonnen“, sagte Ronaldo. „Wir sind ein sehr starkes Team, aber die Saison ist lang. Deshalb müssen wir den Druck aufrechterhalten und hart arbeiten, um unsere sehr hohen Ziele zu erreichen“, erklärte er.