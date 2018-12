AK-Präsident kennt die SPÖ-Chefin nicht

Am Freitag eröffnete Präsident Peter Eder den Arbeiterkammer-Wahlkampf. Will er das Traumergebnis für die roten Gewerkschafter von 2014 halten – damals kam die FSG fast auf 70 Prozent – muss er weit über die Grenzen der SPÖ hinaus Wähler ansprechen. Das versucht er unter anderem mit Kritik an der Bundespartei.