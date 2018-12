Öffentlicher Streit nach Eskalation in Timelkam

„Sanktionen“ kündigte Timelkams SP-Bürgermeister Johann Kirchberger auf Facebook an, nachdem in der Nacht des Stefanitages im Ortsgebiet Trunkenbolde wüteten. Die Schuld daran gibt er den Betreibern des Lokals „Gei“, die jedes Jahr am 25. Dezember den „Ball des schlechten Geschmacks“ veranstalten