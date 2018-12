Familie beim Einkaufen von Vietnamesen verprügelt

Keine Hilfe von der Polizei

Von der tschechischen Polizei gab es keine Hilfe: „Wir warteten mit den verschreckten Kindern zwei Stunden im Auto auf sie.“ Auch in Linz ging er vergeblich zur Polizei, da der Vorfall in Hohenfurth (Vyšší Brod) nicht in deren Einsatzgebiet falle. Erst das UKH erstattete Anzeige. Celebi: „Wir sind psychisch fertig, so alleine habe ich mich noch nie gefühlt.“