Home Invasion: Ermittler hoffen auf DNA-Spuren

Der Pensionist steht noch unter Schock, ist aber sicher: „Die Polizei kümmert sich um alles.“ Die Spurensicherer waren nach dem Überfall stundenlang am Hof. Alles, was die Täter angefasst haben, wurde untersucht. Auch das Klebeband konnte sichergestellt werden. Darauf könnte sich auch die DNA der Angreifer finden. Der Hof des Opfers liegt abseits, trotzdem werden alle in der Gegend befragt. „Vielleicht hat doch jemand etwas Verdächtiges gesehen“, so Polizeisprecherin Nina Laubichler. Das Trio hat laut dem Landwirt einen Safe gesucht. Es gibt aber keinen im Haus, ebenso wenig wie Schmuck. M. Kappes