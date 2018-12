Mit 216 km/h durch die 80er-Zone auf der Autobahn

Als Einheimischer hätte er es eigentlich wissen soll: Auf der Westautobahn im Stadtgebiet, sogar bis nach Eugendorf, gilt meist der Luft-80er. Auf den Überkopfwegweisern der Asfinag wird oft genug darauf hingewiesen. Trotzdem raste ein 35-Jähriger in der Nacht zum Samstag mit 218 Sachen über die A 1. Lediglich beim Radarkasten nach dem Lieferinger Tunnel in Richtung Wien bremste er kurz ab. Eine Polizeistreife nahm die Verfolgung auf. Der Raser konnte schließlich in Salzburg Nord von der Autobahn gelotst und gestoppt werden. Er ist den Schein los.