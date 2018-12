Flucht mit Tempo 200: Polizist beinahe überfahren

Der 49-Jährige sei gegen 10.30 Uhr bei einer Tankstelle in der Ketzergasse aus noch unbekannter Ursache mit einer oder mehreren Personen in Streit geraten, berichtete Polizeisprecher Patrick Maierhofer am Samstag. Die wegen des randalierenden Mannes gerufenen Beamten wollten diesen in seinem Fahrzeug anhalten. Der Lenker gab aber Gas und flüchtete in Richtung Autobahnauffahrt.