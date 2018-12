Hochprozentiger Erfolg: Der Obstler ist gerettet!

In Zukunft bis zu 15 Prozent „Fremd-Obst“ erlaubt

Demnach hätten für den hochprozentigen Kult-Trank ausschließlich Äpfel und Birnen verwendet werden dürfen. Dem klassischen Obstler werden in Österreich aber auch Zwetschken, Beeren, Kirschen und Co. beigesetzt. In Zukunft sind nunmehr bis zu 15 Prozent an „Fremd-Obst“ erlaubt.