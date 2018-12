„Außerirdisches Licht“ nach Explosion in Kraftwerk

Die Explosion eines Transformators in einem Kraftwerk im New Yorker Bezirk Queens hat die US-Metropole am Donnerstag für Minuten in bizarres blaues Licht getaucht und in manchen Stadtteilen spektakuläre Bilder der Skyline geliefert. Spekulationen und Sorgen in sozialen Medien entgegnete die Polizei nach einem erfolgreichen Einsatz: „Kein Feuer, keine Verletzten, keine außerirdischen Aktivitäten.“