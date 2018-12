Pakistani bezog doppelte Sozialleistung

Den Antrag auf internationalen Schutz in Österreich stellte der pakistanische Staatsangehörige (43) am 3. März 2018 - und das obwohl der Mann bereits seit 2005 einen unbefristeten Aufenthaltstitel in Italien besitzt. Noch dazu benutzte der Pakistaner bei der Antragsstellung in Österreich den gleichen Namen, jedoch ein geändertes Geburtsdatum.