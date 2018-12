Rabiater Mann bedrohte Trio mit einer Gaspistole

Die Ex-Freundin, eine 21-jährige Grazerin, hatte Angst vor der Begegnung mit dem 22-Jährigen. Deswegen nahm sie eine Freundin (31) und einen Bekannten (37) aus Deutschland mit, um am Freitag um 20 Uhr ihre letzten Kleidungsstücke aus der Wohnung des Mannes in Gnigl abholen wollte. Als die Grazerin an der Tür des Salzburgers läutete und dieser öffnete, kam es sofort zum Streit. Schließlich holte der 22-Jährige eine Gaspistole aus einem Schrank und richtete sie gegen den Kopf des Deutschen. „Raus hier, sofort!“, schrie er den Mann an. Es kam zu einer Rangelei, der Salzburger schlug dem 37-Jährigen mehrmals mit der Gaspistole ins Gesicht. Der 31-Jährigen verpasste er Faustschläge ins Gesicht, sie wehrte sich erfolglos.