Schild & Dygruber bereits früh out

Nachdem der Radstädter Christopher Neumayer von den ÖSV-Trainern keinen Startplatz für den Weltcup-Super-G in Bormio bekommen hatte, war Routinier Hannes Reichelt der einzige Salzburger am Start. Für den Super-G-Weltmeister von 2015 lief es aber wie schon in der Abfahrt nicht nach Wunsch - im Ziel reichte es nur zu Platz 18.