Ägyptische Polizei tötet 40 „Terroristen“

Nach dem Bombenanschlag auf einen Touristenbus in der Nähe der Pyramiden von Gizeh hat die ägyptische Polizei zahlreiche Verdächtige kurzerhand umgebracht. „40 Terroristen“ seien am Samstag bei Razzien in Gizeh und im Norden der Sinai-Halbinsel getötet worden, teilte das Innenministerium in Kairo mit.