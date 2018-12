Mit Schweindln und Blei kommt das Glück herbei

Was wird die Zukunft bringen? Wie wird das Jahr 2019? Mit nur wenig Aufwand kann jeder mit einer Kerze, einem Löffel und ein paar Bleistücken selbst Orakel spielen: Seit einigen Jahren erfreut sich auch in Tirol der alte Brauch des Bleigießens wieder großer Beliebtheit. „Die Sets dafür kosten bei uns 3,90 Euro und werden sehr gerne gekauft“, weiß Johanna vom Verkaufsstand in den Innsbrucker Rathausgalerien. Für die Wahrsagerei in Eigenregie braucht es neben den Utensilien aber auch viel Fantasie. Denn jeder muss selbst herausfinden, was der rasch abgekühlte Bleiklumpen überhaupt darstellen soll. Die Beipackzettel in den Bleigieß-Sets geben zumindest ein paar Anregungen.