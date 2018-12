Nach Prügelei Handy gestohlen: Täter flüchtete

Ein bisher unbekannter Täter versetzte am 29. Dezember, gegen 2 Uhr einem 69-jährigen Linzer in der Tegetthoffstraße in Linz einen Faustschlag ins Gesicht und entriss ihm dann sein Mobiltelefon. Anschließend flüchtete er in Richtung Figulystraße. Der 69-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht er wurde in den Med Campus III in Linz eingeliefert.