Eine Hundertstel! Mayer verpasst Triumph hauchdünn

„In Österreich bekommt er das zurück“

Mayer nahm den knappsten aller Rückstände auch mit Humor. „Das Hundertsel darf er haben, weil wir in Italien sind. In Österreich bekommt er das zurück“, scherzte der am Freitag in der Abfahrt noch siebentplatzierte 28-Jährige. Sein Sieg in Kitzbühel im Jänner 2017 bleibt sein jüngster im Super-G.