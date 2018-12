Auf Gegenfahrbahn geraten: 5 Verletzte bei Unfall

Die 60-Jährige geriet gegen 17.20 Uhr bei der Fahrt Richtung Imst aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort krachte sie zuerst in den entgegenkommenden Wagen eines 74-Jährigen. In weiterer Folge prallte das Fahrzeug der Schweizerin gegen ein weiteres Auto. In diesem wurden zwei Männer (18, 19) verletzt, im zweiten Wagen Lenker (74) und Beifahrerin (71). Auch die 60-Jährige erlitt bei dem Unfall erhebliche Verletzungen. Die Straße war wegen der Bergungsarbeiten bis 19 Uhr gesperrt. 70 Helfer standen im Rettungseinsatz.