Polizisten fanden Einbrecher in Gefängniszelle

Das Duo soll in Mauthausen, St. Georgen an der Gusen, Steyr und Freistadt und bei fünf Tatorten in Niederösterreich aktiv gewesen sein. Beute waren immer Tankautomaten, Navigationsgeräte, Steuergeräte und auch Reifen samt Felgen. Wo Bargeld herumlag, ließen sich die Litauer auch nicht zweimal bitten.