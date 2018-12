Auto rammt Haus und landet fast im Wohnzimmer

„Der Kamerad war zum Glück gerade einkaufen, als er nach Hause kam, wusste er schon, was ihn erwartet“, erzählt der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Thannstrass, Ernst Baier, vom Einsatz am Freitagmittag. Gegen 12.30 Uhr hatte der 26-jährige Autolenker aus Schildorn in einer Rechtskurve die Herrschaft über seinen Opel verloren, war aufs Bankett geraten und dann 80 Meter weit über eine Wiese gerutscht, ehe die Hausmauer den Ausritt stoppte.