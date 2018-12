Traditioneller Verein, modernes Problem

Persönliche Zustellung statt Mail und Brief

Doch so einfach gestaltete es sich nicht. „Von 100 Mitgliedern unterschrieben 38 nicht“, verrät Berndl. Damit kann der Obmann theoretisch mehr als einem Drittel der Schützen keine Informationen und Einladungen mehr schicken.

Viele Kompanen wohnen zwar in Thomatal, einige kommen aber von auswärts. „Ich könnte bei jeder Ausschreibung persönlich zu den Leuten hingehen und die Zettel überreichen. Das tue ich mir nicht an“, sagt er.

Die Konsequenz, die Berndl zieht: „Wir werden diesen Punkt in die Statuten aufnehmen. Wer künftig nicht unterschreibt, darf nicht eintreten!“ Bei der nächsten Versammlung will er die DSGVO noch einmal thematisieren.

Mit Fotos, die im Laufe eines Vereinsjahres angefertigt werden, haben übrigens nur wenige Mitglieder Probleme. Fast alle stimmten in diesem Punkt zu...