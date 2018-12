Wohnen wird in Salzburg auch 2019 teurer werden

Denn die hohe Nachfrage an Wohnraum in Salzburg soll weiter anhalten, wie schon im Jahr 2018. Zudem werde die Verkehrssituation in den Ballungsräumen Immobilien, die staufreies Weiterkommen bieten, weiterhin aufwerten, glauben die Experten. Zu Preisrückgängen werde es im Bundesland auch 2019 kaum kommen. Nur das oberste Preissegment dürfte im kommenden Jahr unter Druck stehen. Österreichweit zeichnet sich in den Ballungsräumen eine Verknappung der Eigentumswohnungen an.