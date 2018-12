Gefährliche Fahrt mit Großraketen

Einen Pkw mit brisanter Ladung hat die Polizei am Freitagnachmittag bei einer Kontrolle in Saalfelden aus dem Verkehr gezogen. Der Wagen mit deutschem Kennzeichen war mit einem Großfeuerwerk beladen, die pyrotechnischen Gegenstände mit insgesamt fast 24 Kilo Explosivmasse waren aber großteils nicht wie vorgesehen in Kisten verpackt. Überdies war ein Teil der Ladung nicht gesichert.