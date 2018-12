Fahrerflucht auf der Piste: Frau verletzt

Von einem unbekannten Skifahrer angefahren wurde Freitagvormittag eine österreichische Staatsbürgerin in Kals am Großglockner. Sie fuhr gerade mit ihrem Sohn von der Bergstation der Blauspitze ab, als sie mit dem Fremden kollidierte. Der Unbekannte fuhr ohne anzuhalten einfach weiter. Dir Frau wurde nach Erstversorgung in das BKH Lienz eingeliefert.