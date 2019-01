Briefe schreiben wie damals: Jetzt noch schöner

Wie war das eigentlich früher vor gut 20 Jahren, als SMS, E-Mail, Instant Messaging & Co noch nicht die Alltagswelt beherrschten? Ganz einfach: Man schrieb Briefe und Postkarten. Es dauerte zwar, aber man hielt das Papier in Händen, was im Falle eines Liebesbriefleins sogar parfümiert sein und herrlich duften konnte, betrachtete die Handschrift und lagerte das gute Stück, insofern der Inhalt gefiel, in schönen Boxen, um es in nostalgischen Stunden bei Bedarf wieder hervorzukramen und sich daran zu erfreuen. Ob als Hommage an frühere Zeiten, als man noch mit Herzblut bedeutungsvolle Zeilen per Hand schrieb oder einfach als erfrischende Abwechslung im Zeitalter der digitalen Natives: Handgeschrieben hält eben doch am längsten. Mögen diese Schreibutensilien als Inspiration für einen postalischen Ausflug in die prädigitale Ära dienen.