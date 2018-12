„Ton gegen Migranten dürfte sich 2019 verschärfen“

Weltpolitische „Schwergewichte“ in der Liste

Auch Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman und Syriens Baschar al-Assad werden laut dem Bericht 2019 eine tragende Rolle in den internationalen Beziehungen spielen. Zudem finden sich auch weltpolitische „Schwergewichte“ wie Chinas Staatschef Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump in der Liste.