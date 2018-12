Wirtin sammelte Lkw voll Spenden für Bedürftige

Bis zum 23. Dezember hat sich so mehr angesammelt, als gedacht und vor allem, weit mehr als in einem normalen Auto Platz gehabt hätte: Die vielen Isomatten, warmen Decken, Kleidung und Lebensmittel füllten einen 3,5-Tonnen-Lkw. „Das Fahrzeug hat uns die Spedition Künstl kostenlos zur Verfügung gestellt“, sagt Felfernig. Zahlreiche Freiwillige haben die Wirtsfamilie unterstützt. „Mitsamt unseren Kinder sind wird dann am 24. Dezember zum Eggerheim gefahren und haben alles abgegeben.“ In der Caritas-Tagesstätte werden Wohnungslosen Verpflegung, Kleidung und sanitäre Anlagen zur Verfügung gestellt.