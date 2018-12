Feuerwerk: Blei, Arsen, Kupfer & Co.

Strontium, Kupfer, Arsen, Blei und Cäsium sind nur fünf chemische Elemente und Verbindungen, die nach der Explosion von Feuerwerkskörpern in deren Rauchwolke in erhöhter Konzentration in der Luft liegen. So geben Barium dem Kracher zwar die grüne Farbe, Strontium sorgt für ein knalliges Rot, Kupfer für die Blaufärbung, Natrium für gelbes Licht und Calziumsalze erzeugen orange-gelbe Farbeindrücke. Um die Leuchtkraft zu erhöhen, wird dem Feuerwerkskörper PVC beigemengt, es findet sich aber auch Hexachlorbenzol in den Raketen.