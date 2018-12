Haberlander will sich im Uniklinikum umsehen

Die Personalnöte bei Pflegekräften und Ärzten, speziell in einigen Bereichen des Kepler Uniklinikums in Linz, sind tatsächlich bei der Politik angekommen. Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander (ÖVP) will sich nun selbst ein Bild auf den betroffenen Stationen machen, ein Termin im Jänner wird gerade gesucht.