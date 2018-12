Kirchen-Überfall: Rätsel um verschwundene Pistole

Mehrere Ordensbrüder attackiert und das in einer katholischen Kirche mitten in Wien: Die Verwirrungen rund um den aufsehenerregenden Fall, der am Donnerstag einen Großeinsatz der Polizei nach sich gezogen hatte, treiben immer üppigere Blüten. So sind sich etwa die sechs Opfer, die der Gemeinschaft der christlichen Schulen angehören, nicht einmal sicher, ob ein oder zwei Täter am Werk waren. Und warum im Pfarrhaus-Safe eine Pistole lag, gibt den Ermittlern erst recht Rätsel auf …